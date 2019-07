Jetzt nimmt Sea-Watch Stellung zur Verhaftung

Eine Handvoll Demonstranten fordert vor der italienischen Botschaft in Berlin die Freilassung der Kapitänin Carola Rackete. (Archivbild) © Keystone/EPA/CLEMENS BILAN

Vergangenen Samstag wurde die Kapitänin Carola Rackete in Italien verhaftet, weil sie ein Schiff von «Sea-Watch» illegal in den Hafen von Lampedusa manövrierte. Am Dienstag gibt «Sea-Watch» eine Medienkonferenz.