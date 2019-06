Verletzte bei Ausschreitungen in Georgien

Tränengaseinsatz gegen Protestierende vor dem Parlament in Tiflis. © KEYSTONE/AP/ZURAB TSERTSVADZE

Bei Ausschreitungen in der georgischen Hauptstadt Tiflis sind rund 240 Menschen verletzt worden. 102 Menschen würden in Krankenhäusern behandelt, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Unter den Verletzten sind den Angaben zufolge 80 Polizisten.