Mehr als 30’000 Zuschauer am Rabadan-Umzug in Bellinzona

Fröhlich, bunt und gut besucht: Der Fasnachtsumzug in Bellinzoa zog mehr als 30'000 Leute in den Bann. © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Mehr als 30’000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Sonntag den Umzug der Rabadan-Fasnacht in Bellinzona verfolgt. In der frühlingshaften Kantonshauptstadt zogen 57 Wagen, Guggenmusiken und Blaskapellen durch die Strassen.