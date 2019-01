Über 400’000 Besucher bei Bruegel-Ausstellung

Besucherrekord im Kunsthistorischen Museum Wien zur bisher grössten Ausstellung des Werks von Pieter Bruegel dem Älteren. © KEYSTONE/APA/APA/HERBERT NEUBAUER

Die weltweit erste grosse Ausstellung zu Pieter Bruegel dem Älteren (1525/30-1569) hat mehr als 400’000 Besucher in das Kunsthistorische Museum in Wien (KHM) gelockt. Es sei die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des KHM, sagte Generaldirektorin Sabine Haag.