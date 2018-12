Viel Wohnraum für über 65-Jährige

Schweizer und Schweizerinnen neigen dazu, auch im Alter in ihren angestammten Wohnverhältnissen zu verharren. Ein Drittel der über 65-Jährigen leben in Einfamilienhäusern und ziehen erst in kleinere Wohnungen um, wenn Gartenarbeit und Treppensteigen zu mühsam werden. (Archiv) © Keystone/CHRISTOF SCHUERPF