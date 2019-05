Huawei verliert Technologie-Zugang aus Japan

Der stellvertretende Vorsitzende von Huawei, Houkun Hu, hat das Vorgehen der USA gegen sein Unternehmen an einer Cybersicherheitskonzferenz in Potsdam am Donnerstag als "unfair" und "unbegründet" bezeichnet. © KEYSTONE/AP DPA/BERND SETTNIK

Der chinesischen Huawei-Konzern verliert durch die US-Sanktionen auch Zugang zu Technologie aus anderen Ländern. So stoppte der japanische Elektronik-Riese Panasonic am Donnerstag die Lieferungen einiger Bauteile an den Netzausrüster und Smartphone-Anbieter.