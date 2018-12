Mehrere Dutzend Verletzte bei Explosion in Restaurant in Japan

In der japanischen Stadt Sapporo hat es am Sonntag bei einer Explosion zahlreiche Verletzte gegeben. © KEYSTONE/AP Kyodo News

Bei einer heftigen Explosion in einem Restaurant in Japan sind 42 Menschen verletzt worden. Tote habe es bei der Detonation in der nordjapanischen Stadt Sapporo am Sonntag aber keine gegeben, sagte ein lokaler Polizeivertreter.Bilder vom Unglücksort zeigten Flammen und dichte Rauchwolken.