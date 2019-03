Mehrere Einbruchsversuche in Hefenhofen

Am Wochenende versuchten Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser einzubrechen. (Symbolbild) © iStock

Einbrecher in Hefenhofen versuchten über das Wochenende in mehrere Einfamilienhäuser einzubrechen. Bei sieben Häusern blieb es beim Versuch, in das achte Haus brachen sie ein. Entwendet wurde aber nichts.