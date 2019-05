Mehrere fahrunfähige Personen angehalten

Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in Marbach auf der Gehrenmoosstrasse in Richtung Staatsstrasse. Er geriet mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und touchierte ein parkiertes Auto, woraufhin das Auto des Mannes über die Fahrbahn schleuderte und in einen Zaun prallte. Der Lenker musste eine Blut- und Urinprobe sowie seinen Führerausweis abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20’000 Franken.

In Ermenswil fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Eschenbacherstrasse in Richtung Rüti. Gemäss eigenen Angaben kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das teils auf seine Spur geraten war. Aufgrund dessen machte der 34-Jährige eine abrupte Lenkbewegung und sein Auto prallte in die Leitplanke. Der Alkoholatemlufttest fiel positiv aus. Der Führerausweis des Mannes wurde gesperrt. Am Auto entstand Sachschaden in der Höhe mehrerer tausend Franken.

Des Weiteren kollidierte in Bernhardzell das Auto eines 73-Jährigen beim Einparkieren mit jenem einer 22-Jährigen. Der Mann wurde als fahrunfähig eingestuft, er musste den Führerausweis sowie eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Bei Verkehrskontrollen wurden zudem sieben Autofahrerinnen und Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss kontrolliert. Die Polizei hielt in Altstätten einen 16-jährigen fahrunfähigen Mofafahrer an, der Marihuana dabei hatte. Ein 27-Jähriger wurde in Diepoldsau aus dem Verkehr gezogen, er hatte ebenfalls Marihuana bei sich und wurde als fahrunfähig eingestuft.

In Mels wurde ein 39-Jähriger und in Waldkirch ein 62-Jähriger Autofahrer als fahrunfähig eingestuft. In St.Gallen wurde eine 25-jährige Autofahrerin, in Wittenbach eine 39-jährige Autofahrerin und in Rorschach ein 59-jähriger Autofahrer angehalten, sie waren alle alkoholisiert unterwegs. Ihnen wurde der Führerschein abgenommen.

(Kapo SG/red.)