Mehrere Kilo Drogen sichergestellt

Ende Februar sind ein Schweizer und ein Portugiese über den Grenzübergang Diessenhofen in die Schweiz eingereist. Bei beiden Männern wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Die Zollbeamten haben darauf das Fahrzeug genauer untersucht. Mit Erfolg: In der Rücksitzlehne des Autos war ein Versteck eingebaut. Darin hatte es 3,2 Kilogramm Ecstasy und drei Pakete mit insgesamt 2,4 Kilogramm Marihuana.

Zwei Tage später wurde in Basadingen ein 57-jähriger Schweizer angehalten. Er hatte im Reserverad-Kasten seines Fahrzeuges 1,3 Kilogramm Marihuana versteckt. Einen dritten Drogenschmuggler konnten die Beamten im Zug von Hamburg in Richtung Zürich kurz vor der Schweizer Grenze anhalten. Der 27-jährige Pole hatte 2,3 Kilogramm Kokain in seinem Koffer.

(EZV/red.)