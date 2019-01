Medien melden drei Tote durch Schüsse in Bowlingzentrum nahe Los Angeles

Hintergründe der Bluttat, die sich gegen Mitternacht Ortszeit (09.00 Uhr MEZ) in der Stadt Torrance rund 30 Kilometer südöstlich von Los Angeles ereignete, waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei hatte zuvor gemeldet, es gebe Berichte, dass viele Opfer niedergeschossen worden seien. Passanten wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden. «Die Polizei ist vor Ort, die Ermittlungen laufen, bitte bleiben Sie der Gegend fern», schrieb die Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Schüsse seien im Spielhallen-Komplex Gable House Bowl gefallen. Ein Augenzeuge sagte der Zeitung «Los Angeles Times», zuvor habe es einen «grossen Streit» gegeben, bevor die Schüsse abgefeuert worden seien.

«Eine Menge Leute rannte nach hinten in den Barbereich. Die Leute schrien. Es was schlimm», sagte ein Augenzeugin CNN. Menschen suchten nach ihren Angehörigen, es seien viele Familien dort gewesen. Laut CNN ist die Halle samstags bis 3.00 Uhr morgens geöffnet. Bis Mitternacht wird Bowling gespielt, danach folgt eine «Rock-n-Glow»-Party.

Immer wieder gibt es in den USA, wo das Recht auf Waffentragen in der Verfassung verankert ist, tödliche Angriffe mit Schusswaffen. Einer Studie zufolge besitzen die US-Bürger 40 Prozent der privaten Schusswaffen weltweit, obwohl sie nur vier Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.

Von den weltweit 857 Millionen Schusswaffen in Privatbesitz befinden sich 393 Millionen in den Vereinigten Staaten. Nach Behördenangaben starben 2017 knapp 40’000 Menschen in den USA durch den Einsatz von Schusswaffen; die Zahl schliesst Suizide mit ein.

(SDA)