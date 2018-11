Mehrere Tote durch Schüsse in Chicago

Bei Schussabgaben sind in Chicago vier Menschen ums Leben gekommen. © KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY

Durch Schüsse auf einem Spitalgelände in Chicago sind am Montag vier Menschen ums Leben gekommen – darunter ein Polizist und der mutmassliche Angreifer. Das teilte die Polizei der Millionenstadt im US-Bundesstaat Illinois am Montagabend (Ortszeit) mit.