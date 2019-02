Züge beim Bahnhof Ramses in der Innenstadt von Kairo. (Archivbild) © Keystone/EPA/KHALED ELFIQI

Bei einem Zugunglück und einem anschliessenden Brand im Hauptbahnhof von Kairo sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Die Polizei liess den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt räumen.