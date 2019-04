Verkehrsunfälle wegen Schnees in Graubünden

In Nufenen geriet ein italienischer Autofahrer auf der schneebedeckten Strasse kurz nach 14.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper. Am Auto, das mit Sommerreifen ausgerüstet war, entstand Totalschaden.

Auch in Bivio schlitterte ein Autofahrer auf der Julierstrasse in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem talwärts fahrenden Lieferwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Nach Angaben der Kantonspolizei kam es auf den winterlichen Bündner Strassen zu vier weiteren Verkehrsunfällen, ohne dass jemand verletzt wurde. Ausserdem blieben mehrere Verkehrsteilnehmer im Schnee stecken oder rutschten von der Fahrbahn. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen.

(SDA)