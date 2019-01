Mehrere Verletzte bei Brand in Steffisburg

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Steffisburg BE sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Der Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in Steffisburg BE hat am frühen Sonntagmorgen mehrere Verletzte gefordert. Mehrere Bewohner mussten ins Spital eingeliefert werden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.