Mehrere Verletzte bei Demos in Basel

Geplant war eine von der Polizei bewilligte Demonstration der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (PNOS) um 13 Uhr auf dem Basler Messeplatz. Die rund 30 Rechtsextremen trafen hier jedoch auf massiven Widerstand: Hunderte Gegendemonstranten stellten sich ihnen entgegen, die Polizei musste die Gruppierungen voneinander abschirmen. Die Anhänger der PNOS hielten als Folge ihre Veranstaltung – weiterhin von der Polizei abgeschirmt – in einer Nebenstrasse ab.

Eine Gegenkundgebung wurde am späteren Nachmittag in der Dreirosenanlage – rund einen Kilometer vom Messeplatz entfernt – durchgeführt. Angekündigt wurde diese seit langem von den JUSO. Anfang Woche schlossen sich SP, Grüne und Basta! sowie die bürgerlichen Parteien FDP, CVP und LDP an. Die Kundgebung unter dem Motto «Basel bleibt bunt» ist ebenfalls bewilligt.

Im Internet aufgerufen wurde von linksextremen Kreisen zudem zu einer «Versammlung» auf dem Messeplatz im Vorfeld der Platzkundgebung der rechtsextreme Bewegungen. Jene sollte damit «verhindert werden». Für diese Aktion ist bei den Behörden kein Gesuch eingegangen. Offenbar wurden mehrere Personen verletzt.

