Mehrere Verletzte bei Frontalkollision

Ein 43-Jähriger fuhr am Sonntag von Flims in Richtung Ilanz. Gleichzeitig fuhr ein 76-Jähriger in Richtung Flims. Ausgangs einer Linkskurve geriet der 43-Jährige auf die Gegenfahrspur und knallte frontal in das Auto des 76-Jährigen. Der 8-jährige Sohn und die 77-jährige Beifahrerin des 43-Jährigen verletzten sich schwer. Der 76-Jährige wurde mittelschwer verletzt, der 43-Jährige leicht.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, standen zwei Rega-Helikopter, Ambulanzen, das Tiefbauamt sowie die Gemeindepolizei und die Feuerwehr Flims im Einsatz. Die Kantonspolizei klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.

(Kapo GR/red.)