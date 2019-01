Mehrfamilienhaus nach Brand in Opfikon ZH vorerst unbewohnbar

Feuerwehreinsatz im zürcherischen Opfikon: Ein Brand zerstörte mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. © Schutz & Rettung Zürich

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Opfikon ZH hat am Montag die Wohnungen im betroffenen Haus unbewohnbar gemacht. Verletzt wurde niemand. Es entstanden mehrere zehntausend Franken Sachschaden. Die fünf Bewohner wurden bei Bekannten oder in Hotels untergebracht.