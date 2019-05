Meier mit San Jose vor dem Einzug in die Halbfinals

Timo Meier (rechts) bei einem fulminanten Abschluss © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Timo Meier benötigt in der NHL mit den San Jose Sharks nur noch einen Sieg für den Einzug in den Conference-Final im Westen. Die Kalifornier führen nach dem 2:1 gegen Colorado mit 3:2 in der Serie.Der Tscheche Tomas Hertl war Doppeltorschütze und damit Matchwinner der Gastgeber.