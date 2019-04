Meier und die San Jose Sharks erzwingen eine Belle

Die San Jose Sharks stemmen sich mit aller Kraft gegen das drohende Saisonende © KEYSTONE/FR159466 AP/ISAAC BREKKEN

Die San Jose Sharks wehren in den NHL-Playoffs auch den zweiten Matchball der Vegas Golden Knights ab. Das Team von Timo Meier erzwingt in der Achtelfinal-Serie mit einem 2:1 n.V. das siebte Spiel.Den goldenen Treffer erzielte Tomas Hertl mit einem Konter in der 12. Minute der zweiten Verlängerung.