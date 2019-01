Fernbeziehung – das betrifft in unserer modernen Gesellschaft immer mehr Menschen. Melanie Payer hat das Thema bereits in ihrem Hit „Immer wenn ich an dich denk“ aufgegriffen. In „Wir sehen uns wieder“ dürfen alle Gefühle einer solchen Liebesbeziehung heraus: Abschiedsschmerz, Angst, Eifersucht, Sehnsucht, Hoffnung, aber vor allem die starke Liebe, die zwei Menschen über Kontinente hinweg verbindet. (Homerun Music)