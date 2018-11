Melissa Naschenweng – So a Wunder

… passender könnte die neue Single mit dem Titel «So a Wunder» von Melissa Naschenweng, die rechtzeitig zur schönsten Zeit des Jahres erscheint, nicht beginnen. Es ist ein Song, der den Weihnachtszauber in uns erweckt und uns auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit perfekt einstimmt.

Melissa wird den Song in der TV-Show «Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht» zum ersten Mal präsentieren. Die Show wird am 03. Dezember 2018 im Flachauer Gutshof in Salzburg aufgezeichnet und am 23.12.2018 im ORF und im BR ausgestrahlt.