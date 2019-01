Memes sind jetzt «Haute Couture»

Lustige Katzenbilder, Fail-Fotos und witzige Sprüche: Nichts dominiert Social Media so stark wie Memes. Es ging nicht lange, da konnte man die lustigen Sprüche und Fotos auch auf T-Shirts gedruckt kaufen. Die Designer Viktor & Rolf gehen noch einen Schritt weiter und drucken die bekanntesten Sprüche auf Haute-Couture-Kleidung. Die Kollektion haben sie diese Woche an der Paris Fashion Week vorgestellt. Wie der Mix aus Edel-Mode und plumpen Sprüchen aussieht, kannst du in unserer Galerie nachschauen.

(red.)