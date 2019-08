Menschen können nach Waldbrand auf Gran Canaria zurück nach Hause

Waldbrand in den Bergen eingedämmt: Auf Gran Canaria geben die Behörden für die Bewohner Entwarnung. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/ELVIRA URQUIJO A.

Die Einsatzkräfte auf der spanischen Ferieninsel Gran Canaria drängen den verheerenden Waldbrand in den Bergen immer weiter zurück. Die Bewohner einiger Ortschaften und Dörfer konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren, wie die Inselregierung am Mittwoch mitteilte.