Mentalist Dr. Florian Ilgen in Heerbrugg

Warum tun wir genau das, was wir tun? Weil wir es denken! Bewusst oder unbewusst. Unsere Gedanken bestimmen permanent unseren Alltag. So erleben wir besonders schöne Momente des Glücks. Das sieht man uns sehr einfach an. Doch wie können wir die Gedanken anderer Menschen lesen und unser eigenes «Glück» herausfordern, damit das Besondere passiert?

Der Mentalist Dr. Ilgen lädt auf eine gedankliche Rundreise ein und lüftet den Vorhang, damit seine Gäste einen kurzen Blick hinter die Kulissen des Unbegreiflichen werfen können. Die Showbesucher werden Teil einer einmaligen Mischung aus faszinierenden Experimenten des Gedankenlesers gepaart mit spannenden Erkenntnissen der Sozialpsychologie. Die zentrale Frage des Abends dreht sich rund um den Glücksmoment und was Glück mit Zufall zu tun hat. Wie wird die Antwort diesmal lauten? Man will das Erstaunliche einfach nicht glauben – Man muss es live erleben! Dr. Florian Ilgen ist am Dienstag 18.9. im Kinotheater Madlen in Heerbrugg. Tickets und Infos gibt’s hier