Merkel und Macron besiegeln neuen Freundschaftsvertrag

Der «Vertrag von Aachen» legt fest, dass Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit unter anderem in der Europapolitik verstärken und sich für eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik einsetzen wollen. Ausserdem soll die Integration der beiden Volkswirtschaften vertieft werden. Schulabschlüsse sollen gegenseitig anerkannt werden, ausserdem ist geplant, deutsch-französische Studiengänge zu schaffen.

Am 22. Januar 1963 hatten in Paris der damalige Kanzler Konrad Adenauer und Präsident Charles de Gaulle den ersten Vertrag unterzeichnet. Im Élysée-Vertrag hatten beide Seiten unter anderem regelmässige Konsultationen zwischen Präsident und Kanzler und auf Ministerebene vereinbart. Die Regierungen sollten sich in allen wichtigen Fragen der Aussen-, Europa- und Verteidigungspolitik absprechen.

Bei der Zeremonie im Krönungssaal des historischen Aachener Rathauses bezeichnete Merkel am Dienstag den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag als gemeinsame Antwort beider Länder auf erstarkenden Populismus und Nationalismus. In diesen «besonderen Zeiten» brauche es entschlossene, eindeutige, klare und zukunftsgerichtete Antworten, so Merkel weiter.

Macron hob hervor, das gemeinsame Ziel müsse nun sein, «dass Europa der Schutzschild unserer Völker gegen die neuen Stürme in der Welt ist». Die deutsch-französische Freundschaft, die gemeinsamen Projekte und Ziele machten es möglich, «unser Leben in die eigene Hand zu nehmen, unser Schicksal frei aufzubauen», fügte er hinzu.

