Merz/Rol gewinnen Vorlauf und stehen im A-Final

Die beiden 25-Jährigen gewannen den Hoffnungslauf mit einem Vorsprung von 2,15 Sekunden auf die Britinnen Eleanor Piggott/Francesca Rawlins.

Der Doppelzweier mit Pascale Walker und Valerie Rosset dagegen verpasste den Sprung in die Top 6 um 1,2 Sekunden. In dieser Kategorie sind nur acht Boote am Start. Noch knapper scheiterten Andri Struzina/Julian Müller im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer. Den beiden fehlten im Hoffnungslauf 43 Hundertstel zu Rang 3, der gleichbedeutend mit dem Einzug in den Halbfinal gewesen wäre. Nun kann das Duo im besten Fall noch 13. werden.

Am Samstag bietet sich mit Roman Röösli (Einer), Nico Stahlberg/Barnabé Delarze (Doppelzweier) und Titelverteidiger Michael Schmid (Leichtgewichts-Einer) drei weiteren Schweizer Booten die Chance, den A-Final zu erreichen.

(SDA)