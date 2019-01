MCH Group entlässt 35 Mitarbeitende

Die Restrukturierung der Messegruppe MCH, die auch die Baselworld betreibt, hat rund 35 Entlassungen In den nächsten Monaten zur Folge. (Archiv) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Die Restrukturierung der Messegruppe MCH fordert auch personelle Opfer. In den nächsten Monaten werde es zu rund 35 Entlassungen kommen, teilte die MCH Group am Freitag mit. Davon betroffen seien Mitarbeitende an den Standorten Basel, Zürich, Hong Kong und in den USA.