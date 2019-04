Messerangriff: Polizei verhaftet 16-Jährigen

In Vaduz kam es am Ostersonntag zu einer Messerstecherei zwischen Jugendlichen. (Symbolbild) © iStock

Nach einer Messerstecherei am Ostersonntag in Vaduz konnte die Liechtensteiner Landespolizei den mutmasslichen Täter (16) ermitteln und festnehmen. Das Opfer (17) befindet sich in einem stabilen Zustand.