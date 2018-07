metwo: Mit Twitter gegen Rassismus

Der Hashtag #metoo hat für viel Aufsehen gesorgt. Millionen von Betroffenen beteiligten sich und lösten damit ein Umdenken und eine politische Debatte aus. Nun folgt der Hashtag #metwo. Mithilfe dieser Bezeichnung erzählen Ausländer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich von ihren Erfahrungen mit Rassismus.

Die Menschen erzählen von Situationen, die für sie alltäglich sind. Auslöser für die Debatte war Mesut Özils Austritt aus der deutschen Nationalmannschaft.

Meine Mutter ist jeden Tag früh aufgestanden um mir etwas besonderes für die Schule zu kochen und ich hab es nie übers Herz gebracht ihr zu sagen, wie sehr ich deswegen gehänselt wurde, weil ich nichts „deutsches“ dabei hatte, sondern immer was vietnamesisches #MeTwo

Lange Schlange an der Kasse. Ich sag zum älteren Mann hinter mir:"Sie können ruhig vor." – "Nein danke, ich habe dich lieber im Blick." #MeTwo

Ältere Kinder: „Du Affe 🦍, das ist nicht sie Baumschule mit deinem Palmenkopf! Das ist das Gymnasium! Was hast du hier zu suchen?!?“

Mein Bruder, von dem sich Kunden in der Apotheke nicht bedienen lassen wollten und nach dem „Vorgesetzten“ verlangten (mein Bruder war der „Vorgesetzte“) #MeTwo

"Naja, aber soo dunkel bist du jetzt ja nicht."

Das deutsche Kompliment#MeTwo

— White Tears are so so sad :(™ (@Legga_Knoppas) July 26, 2018