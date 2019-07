Mexikanische Stadt Guadalajara teilweise unter Hagel begraben

Teile der mexikanischen Stadt Guadalajara liegen nach einem heftigen Hagelschauer unter einer bis zu zwei meter hohen Eisschicht. © KEYSTONE/EPA EFE/FRANCISCO GUASCO

Ein heftiger Hagelschauer hat am Sonntag Teile der westmexikanischen Stadt Guadalajara unter sich begraben. In mindestens sechs Vierteln am Rand der Fünf-Millionen-Stadt wurden die Einwohner von einer bis zu zwei Meter hohen Eisschicht überrascht.