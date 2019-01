Mexikos Kampf gegen Benzin-Diebstahl führt zu Engpässen

In Mexiko hat eine Änderung im Verteilsystem von Benzin zu Engpässen an Tankstellen und Hamsterkäufen geführt. © KEYSTONE/EPA EFE/FRANCISCO GUASCO

Die Vorgehensweise der Regierung Mexikos gegen den Benzindiebstahl hat zu langen Schlangen an Tankstellen und Hamsterkäufen geführt. In Lokalmedien waren am Dienstag (Ortszeit) Bilder von wartenden Autofahrern und Menschen mit Kanistern zu sehen.