Meyer Burger will mit Modulhersteller REC zusammenarbeiten

Meyer Burger steckt nach mehreren Jahren, die von Verlusten und Stellenabbau geprägt waren, in argen Nöten. Und hat deshalb vor Kurzem die Prüfung des Geschäftsmodells angekündigt. Erster Schritt ist nun eine Kooperation mit REC. (Archivbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Der in der Krise steckende Solarindustriezulieferer Meyer Burger geht neue Wege. Die Thuner planen mit dem Solarmodulhersteller REC eine strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie die so genannte Heterojunction-Technologie am Solarmarkt voranbringen.