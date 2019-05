Mfit wird Mitte August eröffnet

«Die Innenausbau-Arbeiten für das neue Mfit am Unteren Graben in St.Gallen schreiten planmässig voran, sodass das neue Trainingszentrum am 16. August eröffnet werden kann», teilt die Migros am Mittwoch mit. Ergänzend zum Fitness entstehe ein für die Öffentlichkeit zugängliches Bistro.

Das Mfit am Unteren Graben 25 – gleich über dem Club Alpenchique (ehemals Casablanca) – ist das vierzehnte der Schweiz und das zweite in der Stadt St.Gallen. Mfit-Kunden können künftig entscheiden, ob sie am Unteren Graben, im Grossacker, im Säntispark oder in Gossau trainieren wollen. Dies laut Mitteilung ohne einen Aufpreis.

Während die Migros am Unteren Graben ein neues Fitnesszentrum eröffnet, schliesst sie jenes im Hotel Einstein. Das Einstein hat mit der Firma «Well Come Fit» eine Nachmieterin gefunden. Hier kann ab Oktober 2019 weiter trainiert werden (FM1Today berichtete).

(pd/red.)