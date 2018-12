Michael Morgan feat. Benjamin Boyce – Komm zurück (Want you Back)

Michael Morgan, bekannt durch unzählige Auftritte in der ZDF-Hitparade, platzierte sich dort 1995 mehrfach mit der einzigen deutschen Version des Take That Klassikers «Back for Good». Michael eroberte mit seiner Version «Komm zurück zu mir» zweimal Platz 1 der ZDF-Hitparade.

Benjamin Boyce veröffentlichte gleich mehrere Top-Ten-Hits als Mitglied einer der erfolgreichsten Boygroups der 90er Jahre «Caught in the Act».

Mit weltweit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, etlichen Gold und Platin Platten und dem Super-Hit «Love is Everywhere» verabschiedeten sich CITA und Benjamin 1998 von ihren Fans.

Aktuell entstand nach einigen gemeinsamen Auftritten, beide Künstler haben den gleichen Manager, die Idee einen Titel in Deutsch/Englisch aufzunehmen. Bei ihrer ersten gemeinsamen Zusammenarbeit haben die beiden Sänger ihre beiden Welten vereint und herausgekommen ist eine Produktion im angesagten Popschlager Style. Mit der Single Komm Zurück (Want You Back) ist den Produzenten von Fox-House-Records eine perfekte Symbiose aus Michael Morgans «Komm zurück zu mir» und dem Kult-Hit «Back for good» gelungen.

Dabei nehmen die Songs eine ungeahnte musikalische Wendung – die «Techno- Buben» haben aus den zwei Balladen in ihrem unverkennbaren Soundgewand eine eigenständige groovende Up-Tempo Nummer mit 130 BPM abgeliefert.

«Komm Zurück (Want You Back)» wurde am 23. November 2018 veröffentlicht und feierte am selben Tag seine Premiere in einer der größten TV-Sendungen. (Freibeuter Show Office)