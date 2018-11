Gisin und Hählen beste Schweizerinnen

Michelle Gisin, die gut sieben Zehntel auf die Bestzeit der Österreicherin Nicole Schmidhofer einbüsste, klassierte sich damit auch im dritten Training im Kreis der Besten. An den beiden Vortagen hatte sie die Plätze 5 und 6 eingenommen. Dass ihr die Piste beim traditionellen Saisonauftakt in den Speed-Disziplinen liegt, hatte die zur Allrounderin gereifte Kombinations-Olympiasiegerin schon im Vorjahr bewiesen. Als Dritte in der zweiten Abfahrt sicherte sie sich ihren ersten Podestplatz im Weltcup in dieser Disziplin.

Joana Hählen deutete mit ihrem 8. Rang an, dass sie sich auch in diesem Winter in Lake Louise wohlfühlt. Vor einem Jahr war die Berner Oberländerin in der zweiten Abfahrt Elfte geworden und war damit so gut klassiert wie noch nie in dieser Disziplin. Die Bündnerin Jasmine Flury folgt auf Platz 11.

Lara Gut-Behrami lag nach einem zeitraubenden Fehler zweieinhalb Sekunden hinter Nicole Schmidhofer zurück. Der Kärntnerin zeitlich am nächsten kam die Liechtensteinerin Tina Weirather mit einem Rückstand von 32 Hundertsteln. Dritte wurde die Deutsche Kira Weidle, die am Mittwoch überraschend die Schnellste war.

(SDA)