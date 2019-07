Der 76-jährige Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger kehrt in der Rolle eines reichen Kunstsammlers auf die Kinoleinwand zurück. Der Thriller "The Burnt Orange Heresy" feiert Premiere zum Abschluss der Filmfestspiele von Venedig am 7. September. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/ROB GRABOWSKI

Rocklegende Mick Jagger kehrt auf die Kinoleinwand zurück. Der Thriller «The Burnt Orange Heresy» mit Jagger in der Rolle eines reichen Kunstsammlers wird zum Abschluss der Internationalen Filmfestspiele von Venedig am 7. September Premiere haben.Dies teilten die Veranstalter am Montag mit.