Microsoft kommt nach Chur

Schon bis anhin sind die Namen der Partner des «InnoQube Swiss» in Chur klingend, die Swiss Startup Factory, Würth ITensis und die HTW Chur sind am 30-Millionen-Projekt beteiligt. Nun kommt mit Microsoft ein ein weiterer internationaler Player dazu: «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit. InnoQube Swiss ist eine wichtige Plattform für die Schweiz. Gemeinsam werden wir in Chur Themen wie Artificial Intelligence anpacken», sagt Marianne Janik, CEO Microsoft Schweiz.

Das 30-Millionen-Projekt ist gemäss den Machern auf gutem Wege. «Aktuell wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Chur die Baueingabe vorbereitet. Die Finanzierung dafür wurde bereits sichergestellt», heisst es in der Medienmitteilung. Ziel sei es, noch im Jahr 2019 mit dem Bau zu beginnen.

(red.)