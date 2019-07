Migrolino will bald Gesichter scannen

Migrolino-Chef Markus Laenzlinger bestätigte in der deutschen «Lebensmittelzeitung», dass die Migrolino-Shops, welche in erster Linie an Bahnhöfen und Tankstellen stehen, bald 24 Stunden lang offen haben. Nachts sollen die Shops sogar ohne Bedienung auskommen.

Damit Kunden in den 24-Stunden-Shop eintreten können, nennt der Migrolino-Chef als mögliche Lösung die Gesichtserkennung beim Betreten der Filiale. «Das Thema Altersfreigaben für Tabak und Alkohol müssen wir dabei im Griff haben. Kein Kunde, der unter 18 Jahre alt ist, darf diese Produkte einkaufen können.»

(red.)