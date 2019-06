Migros löst sich von MFIT und Chickeria

Globus, Interio, Gries Deco, m-way und jetzt auch MFit und die Chickeria: Die Migros-Gruppe will sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die Migros strebt für das Fitnesscenter und den Güggeli-Fastfood-Laden Chickeria eine zukunftsfähige Lösung ausserhalb des Unternehmens an. Dies weil in den nächsten Jahren erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen für die Etablierung und den weiteren Ausbau nötig gewesen wären.

Die Migros Ostschweiz verkündete vergangenen Montag den Abbau von rund 90 Stellen und gleich darauf die Trennung von Globus, dem Möbelhaus Interio, dem deutschen Einrichtungs- und Dekorationsspezialisten Gries Deco mit der Marke Depo sowie der E-Bike-Tochter m-way.