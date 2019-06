Migros Ostschweiz baut 90 Stellen ab

«Die Migros Ostschweiz reagiert auf den intensiver werdenden Wettbewerb und strafft ihre Organisation am Hauptsitz in Gossau», heisst es in einer Mitteilung. Es kommt zum Abbau von rund 90 Stellen. «Wo möglich durch natürliche Fluktuation und vorzeitige Pensionierungen.»

Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz, sagt: «Das Marktumfeld wird sich weiter verschärfen. Wir sind heute finanziell gesund und wollen das auch bleiben. Daher müssen wir unsere Kräfte konzentrieren und unsere Effizienz erhöhen.»

Laut Migros sind alle zentralen Funktionen betroffen. «Kündigungen werden sich nicht vermeiden lassen.» Die Migros Ostschweiz hat mit den Sozialpartnern einen Sozialplan erarbeitet. Diethelm: «Die Massnahmen sind schmerzhaft, aber notwendig, um langfristig die Arbeitsplätze unserer fast 10’000 Mitarbeitenden zu sichern.

(red.)