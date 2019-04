Migros ruft Poulet-Geschnetzeltes zurück

Eine Verletzungsgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt der Migros-Genossenschafts-Bund am Mittwoch in einer Mitteilung. Betroffen sind jene Produkte, welche im Duo-Pack verkauft wurden und deren Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2019 ist (Artikelnummer 1660.043.000.00). Das Produkt wurde in den Migros-Filialen sowie bei LeShop verkauft.

Kunden, welche das Produkt zuhause haben, sollen dieses gemäss Migros nicht mehr konsumieren und können es in Migros-Filialen zurück bringen. Sie erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

(SDA)