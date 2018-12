«Art der Gefahr: Krankmachende Bakterien – Massnahme: Nicht konsumieren», so steht es in der Mitteilung von Migros. Betroffen seien alle Paprika-Pouletbrust-Streifen die in den vergangenen Wochen in fast allen Migros-Fillialen in der Schweiz verkauft wurden. Ausgenommen seien lediglich, die Genossenschaften Migros Tessin und Migros Aare, schreibt die Migros. Kunden könnten die Poulet Streifen in die Verkaufsstellen zurückbringen.

(red.)