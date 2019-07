Teunissen mit Sprintsieg zum Maillot jaune

Etappe, die über 194,5 km von Brüssel nach Charleroi und zurück führte, auf der leicht ansteigenden Zielgeraden im Foto-Finish vor dem Slowaken Sagan und etwas deutlicher vor dem Australier Ewan durch.

Die ebenfalls endschnellen Fahrer Michael Matthew (6. Platz) und Elia Viviani (9.) sahen sich klar geschlagen. Der Niederländer Dylan Groenewegen, der in den letzten zwei Jahren drei Tour-Etappen zu seinen Gunsten entschieden hat, schied rund 1,5 km vor der Ziellinie durch Sturz aus der Entscheidung. Immerhin sorgte sein Landsmann Teunissen dafür, dass das Trikot im niederländischen Jumbo-Team blieb.

Mit Ausnahme von Jakob Fuglsang verbrachten die Favoriten auf den Tour-Gesamtsieg einen geruhsamen Tag. Hingegen der Däne stürzte knapp 20 km vor dem Ziel, wodurch er sich zwischenzeitlich einen grösseren Rückstand aufs Feld einhandelte. Doch der Sieger des Critérium du Dauphiné konnte die Lücke dank tatkräftiger Unterstützung seiner Astana-Teamkollegen wieder schliessen und die Etappe ohne Zeitverlust beenden.

In der 2. Etappe am Sonntag folgt ebenfalls in Brüssel das 27,6 km lange Mannschaftszeitfahren, welches im Gesamtklassement für erste Konturen sorgen wird. Gestartet wird das eher flache Teilstück am Königspalast, das Ziel befindet sich beim Brüsseler Atomium.

