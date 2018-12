Milan unterliegt Fiorentina, Napoli siegt

Federico Chiesa sorgte in der 73. Minute mit einem Weitschuss für die Entscheidung im San Siro, womit die Fiorentina mit Edimilson Fernandes sich in der Tabelle den Mailändern bis auf zwei Punkte näherte.

Die Mailändern mit Ricardo Rodriguez schlittern damit vor den Festtagen immer weiter in die Krise. Seit drei Spielen sind sie in der Serie A ohne Sieg und ohne Tor, zudem scheiterte die AC Milan in der Europa League bereits in der Gruppenphase.

Napoli festigte dank einem 1:0 gegen SPAL Ferrara seinen zweiten Tabellenplatz. Zum Matchwinner für den Gegner des FC Zürich in der Europa League avancierte für einmal ein Verteidiger; Raul Albiol traf kurz vor der Pause mit dem Kopf zum 1:0. Bei Ferrara hatte sich kurz zuvor Johan Djourou verletzt auswechseln lassen müssen.

Im Abstiegskampf kommt Udinese mit Valon Behrami weiter nicht vom Fleck. Gegen den Tabellenvorletzten Frosinone kam die Mannschaft aus dem Friaul nur zu einem 1:1.

Milan – Fiorentina 0:1 (0:0). – Tor: 73. Chiesa 0:1. – Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. Fiorentina mit Edimilson Fernandes (verwarnt).

Genoa – Atalanta Bergamo 3:1 (1:1). – Tore: 45. Piatek 1:0. 55. Zapata (Foulpenalty) 1:1. 67. Lazovic 2:1. 89. Piatek 3:1. – Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 36. Torhüter Radu (Genoa) hält Foulpenalty von Ilicic. 93. Rote Karte gegen Toloi (Atalanta Bergamo). 82. Gelb-rote Karte gegen Palomino (Atalanta Bergamo).

Napoli – SPAL Ferrara 1:0 (1:0). – Tor: 45. Albiol 1:0. – Bemerkungen: SPAL Ferrara bis 42. mit Djourou (verletzt ausgeschieden).

Udinese – Frosinone 1:1 (0:0). – Tore: 32. Mandragora 1:0. 59. Ciano (Foulpenalty) 1:1. – Bemerkungen: Udinese mit Behrami (verwarnt).

18. Runde: Lazio Rom – Cagliari 3:1. Empoli – Sampdoria Genua 2:4. Sassuolo – Torino 1:1. Chievo Verona – Inter Mailand (18.00 Uhr). Juventus Turin – AS Roma (20.30 Uhr). – Rangliste: 1. Juventus Turin 16/46 (33:8). 2. Napoli 17/41 (34:14). 3. Inter Mailand 16/32 (28:13). 4. Lazio Rom 17/28 (25:20). 5. AC Milan 17/27 (24:19). 6. Sampdoria Genua 17/26 (29:21). 7. Fiorentina 17/25 (25:17). 8. Sassuolo 17/25 (27:23). 9. AS Roma 16/24 (29:22). 10. Atalanta Bergamo 17/24 (31:23). 11. Torino 17/23 (20:18). 12. Parma 16/21 (16:21). 13. Genoa 17/19 (25:34). 14. Cagliari 17/17 (16:23). 15. Empoli 17/16 (22:33). 16. SPAL Ferrara 17/16 (14:25). 17. Udinese 17/14 (14:23). 18. Bologna 16/12 (13:24). 19. Frosinone 17/9 (12:36). 20. Chievo Verona 16/4 (12:32).

(SDA)