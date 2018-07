Milans Klage vom CAS gutgeheissen

Ricardo Rodriguez (links) kann mit Milan doch an der Europa League teilnehmen © KEYSTONE/EPA ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Die AC Milan kann doch an der der Gruppenphase der Europa League teilnehmen.Nach der Übernahme durch einen US-Hedgefonds am 11. Juli erhielt der Serie-A-Klub am Freitag positiven Bescheid vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS), der die Klage gegen den Europacup-Ausschluss guthiess.