Milde Temperaturen Mitten im Winter: Fast 9 Grad auf dem Chasseral

Auf dem rund 1600 Meter hohen Chasseral im Kanton Bern wurden am heutigen Dezembermorgen fast 9 Grad gemessen. (Symbolbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Wer an die Wärme will, muss in die Höhe: Das Hochdruckgebiet «Hugo» sorgt derzeit für extrem milde Luft im Alpenraum. Auf dem 1600 Meter hohen Chasseral BE wurden am frühen Donnerstagmorgen laut SRF Meteo 8,7 Grad gemessen.