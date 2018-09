Algen drehen Fischen Luft ab

Im Hitzesommer 2003 verendeten Fische im Rhein. (Archivbild) © KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT

Die explosionsartige Vermehrung von Algen hat in diesem Sommer im Schiffenensee und in der Saane vor Laupen BE zu einem Fischsterben geführt. Untersuchungen im Tierspital Bern haben gezeigt, dass die Tiere vermutlich an Sauerstoffmangel verendeten.