«So etwas gab es im Engadin noch nie»

Bald feiern Akash Ambani und Shloka Mehta in St.Moritz ihre Bachelorparty. © Instagram/ambani_akash

Der Sohn des reichsten Mannes Asiens heiratet – am Sonntag startet die pompöse Bachelorparty in St.Moritz. An jenem Ort, wo die Liebe zwischen den Verlobten gewachsen ist, wollen sie ihre Hochzeit einläuten. Doch was heisst das für den Bündner Ferienort?