12’000 Menschen gedenken der Studentenrevolte

Nach dem Gedenkmarsch kam es in Athen zu Ausschreitungen, bei denen Brandbomben geschleudert wurden. © KEYSTONE/AP/YORGOS KARAHALIS

In Athen haben am Samstag tausende Menschen der blutigen Unterdrückung der Studentenrevolte am 17. November 1973 durch die damals regierende Militärdiktatur gedacht. Im Anschluss kam es an Ausschreitungen.